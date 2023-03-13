شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: ركلة جزاء غير محتسبة للزمالك أمام إنبى.. وسوء تقدير العقوبات الانضباطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن عبد العزيز السيد لم يكن حاسما في تقدير العقوبات الانضباطية، خاصة في شوط المباراة الأول من لقاء الزمالك وإنبى الذى أقيم مساء اليوم وانتهى بفوز الفريق البترولى 2 / صفر.

وقال عقل، في الاستوديو التحليلى الذى يقدمه عمر الأيوبي، إن الحكم تعرّض لأكثر من اختبار خلال فعاليات المباراة وتدخل بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، إلا أنه يؤخذ عليه عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، وكان يجب أن يتدخل الـ"VAR" طبقا للبرتوكول في الوقت الذى تغاضى الحكم عن إشهار البطاقة الصفراء للاعب إنبي أحمد يوسف، بعد اللعب بتهور أكثر من مرة خلال الشوط الأول من عمر اللقاء.

كما لم يكن الحكم حاسما مع اعتراضات لاعبى الفريقين خلال اللقاء الذى أشهر الحكم البطاقة الصفراء خلالها في 4 مناسبات لثلاثي الزمالك دونجا وسيف جعفر وحسام عبد المجيد للعب بتهور مقابل إنذار وحيد للاعبي إنبى أحمد عيد للاعتراض في الدقيقة 88، كما أحسن الحكم تقدير الوقت بدلا الضائع في نهاية شوطي المباراة.

وقال عقل، إن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركزا جيدا، وأشارا إلى 6 حالات تسلل، كما سمحا باستمرار اللعب في أكثر العديد من الهجمات المؤثرة خلال فعاليات اللقاء.

وتعاون الثنائي مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون، في الوقت الذى بذل الحكم الرابع جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون، إلا أن هناك تأثيرا في أداء الـ"VAR"، حيث لم يتدخل طبقا للبروتوكول في أكثر من مخالفة خلال فعاليات اللقاء.