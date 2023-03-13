شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الأحد 12-3-2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 12-3-2023 مباراتان ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى فيوتشر مع أسوان وواجه الزمالك نظيره إنبى.

وجاءت أهداف مباريات اليوم كالتالى: الزمالك 0 – 2 إنبى

فاز إنبى على الزمالك بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ21 للدورى، أحرز الأهداف التونسى رفيق كابو هداف الفريق البترولى، بعد تمريرة من محمد حمدي لاعب وسط إنبى، وضعت زميله كابو في انفراد تام بالمرمى، فسدد الأخير كرة أرضية مرت من بين أقدام محمد صبحي وسكنت منتصف المرمى، وأضاف زميله على فوزى الهدف الثانى في الدقيقة 67 .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 20 وارتفع للمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس للدورى.

فيوتشر 2 – 1 أسوان

حقق فريق فيوتشر فوزًا مثيرًا على مضيفه أسوان بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

جاء الهدف الأول في الدقيق السابعة لفيوتشر من كرة عرضية من محمد رضا من جهة اليمين قابلها كريم وليد بلمسة رائعة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى، وفي الدقيقة 77 ضاعف فيوتشر التقدم من كرة عرضية من جوزيف نجويم من جهة اليسار قابلها علي زعزع برأسية من يمين منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى، وبعدها بدقيقة واحدة قلص أسوان الفارق بعد فاصل من المراوغات الرائعة من ماليك إيفونا داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت المرمى الخالي.

بهذه النتيجة يحتل فريق فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز أبناء على ماهر 11 مباراة، وتعادل فى 9 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 14، بينما تجمد رصيد فريق أسوان عند النقطة 25 يحتل بها المركز الثامن فى جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.