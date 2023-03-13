شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: لا صحة لسرقة درع أفريقيا من فيلا محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر صحة الأنباء المتداولة عن سرقة درع أحسن لاعب في أفريقيا من فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بالتجمع. وأكد أن التحريات الأولية حول واقعة سرقة فيلا محمد صلاح بمنطقة التجمع، تفيد بأن المتهم استولى على أجهزة ريسيڤرات وأحذية رياضية من داخل الفيلا. وأشار إلى وجود شكوك تحوم حول تورط عامل الزراعة بالمنطقة التى تتواجد بها الفيلا.

وكان نجل خال محمد صلاح قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول مفاده تعرض فيلا لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي للسرقة. ويواصل رجال البحث تفريغ الكاميرات المحيطة بفيلا اللاعب محمد صلاح؛ للوصول إلى مرتكب الواقعة وكشف ملابساتها. ويناقش رجال المباحث شهود العيان و أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة