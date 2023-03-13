7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

اتحاد الكرة يلزم مدربى الدورى الممتاز بالحصول على الرخصة A

قرر اتحاد الكرة إلزام مدربى أندية القسم الأول على الرخصة A على الأقل، على أن يتم الحصول على الرخصة pro بالنسبة لهؤلاء المدربين خلال عامين، مع ضرورة حصول مدربى الناشئين بأندية القسم الأول على الرخصة B على الأقل، علي أن يحصل هؤلاء المدربون علي الرخصة الأعلى التي تليها خلال عامين.

كما قرر المجلس إلزام مدربى أندية القسم الثانى بالحصول على الرخصة B على الأقل، وحصول مدربى الناشئين بأندية القسم الثانى على الرخصة C على الأقل، على أن يحصل هؤلاء المدربون على الرخصة الأعلى التي تليها خلال عامين، ولن يُسمح لمن يخالف هذه المعايير بممارسة عمله في الأندية.