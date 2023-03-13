شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يقترب من قيادة هجوم البنك الأهلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي استعداداته لمواجهة بيراميدز، في المباراة المقرر لها، في السادسة مساء غد الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الـ21 للدوري الممتاز.

واستقر بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على الدفع بباسم مرسي في قيادة هجوم الفريق غدا أمام بيراميدز.

وأخطرت لجنة المسابقات التي يُشرف عليها عامر حسين عضو اتحاد الكرة، ناديا البنك وبيراميدز بنقل المباراة لملعب المقاولون، بسبب انشغال ملعب القاهرة ببعض أعمال الصيانة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في 6 آخرين وتلقي 3 هزائم، فيما يتذيل البنك الأهلي، جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.