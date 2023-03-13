شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 12 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج علاجي مكثف صباح اليوم، بسبب شكواه من آلام فى العضلة الضامة عقب مباراة صن داونز التي جمعت الفريقين أمس فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن عبد المنعم يخصع لبرنامج علاجي مكثف لتجهيزه لمباراة القطن الكاميروني المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار مباريات الجولة الخامسة.