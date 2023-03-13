شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 12 / 3 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج علاجي مكثف صباح اليوم، بسبب شكواه من آلام فى العضلة الضامة عقب مباراة صن داونز التي جمعت الفريقين أمس فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن عبد المنعم يخصع لبرنامج علاجي مكثف لتجهيزه لمباراة القطن الكاميروني المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار مباريات الجولة الخامسة.
خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأول صباح اليوم، الأحد، بملعب الجامعة بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية فى بداية الاستعداد لمباراة القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها 17 مارس الجاري في الكاميرون.
وخاض اللاعبون الذين شاركوا أمس فى التشكيل الأساسي لمباراة صن داونز بجنوب أفريقيا مراناً استشفائياً، فيما خاض باقي اللاعبين مراناً بدنياً وشاملاً تحت قيادة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.
أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق جاهز للمشاركة فى مباراة القطن الكاميرني، المقرر لها الجمعة المقبل، فى إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأوضح طبيب الفريق أن خالد عبد الفتاح أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي وشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل، وبات جاهزًا للمشاركة في المباريات وفقًا لرؤية الجهاز الفني، بعد أن كان قد عانى خلال الفترة الأخيرة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.