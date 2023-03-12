شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: الزمالك يعانى من الإرهاق.. ولكننا لن نستسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن لاعبى الأبيض يعانون من الإرهاق، مؤكداً أنه لن يستسلم رغم الخسارة أمام إنبى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وأضاف فيريرا، خلال المؤتمر الصحفى: "الزمالك جاء من ليبيا وخاض مباريات في الدوري ثم سافر إلى تونس لمواجهة الترجي وعاد لمصر لمواصلة الدوري ثم مواجهة الترجي مجددا، ولا يحدث استشفاء بالصورة الأمثل".

وأوضح فيريرا أن الخسارة من إنبى مثل أي مباراة، وأنه يحاول التدوير بين اللاعبين في بعض المراكز، مؤكداً أنه إذا أشرك اللاعبين الجدد وخسر اللقاء كان سيتم سؤاله عن سر عدم الدفع بنفس تشكيل مواجهة الترجي التونسي لكي يحقق الفوز.

وتابع: "مشاركة إبراهيما نداي بدلا من سيف الجزيري كانت لأن الأخير يعاني من الإرهاق، والفريق كان متأخرا في النتيجة، كما أن الزمالك لم يحالفه التوفيق في بعض الكرات الثابتة في المباريات الأخيرة التي كان يمتاز بها الفريق في الفترة الماضي".

وفاز إنبى على الزمالك بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ21 للدورى، أحرز الأهداف التونسى رفيق كابو هداف الفريق البترولى، بعد تمريرة من محمد حمدي لاعب وسط إنبى، وضعت زميله كابو في انفراد تام بالمرمى، فسدد الأخير كرة أرضية مرت من بين أقدام محمد صبحي وسكنت منتصف المرمى، وأضاف زميله على فوزى الهدف الثانى في الدقيقة 67 .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 20 وارتفع للمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس للدورى.