شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى: لاعبو الزمالك في "حالة توهان"..ويتحملون مسئولية الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن مصطفى، نجم منتخب مصر والأهلى الزمالك سابقا، أن البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، يتحمل مسئولية خسارة فريقه أمام إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد بالجولة الـ21 من عمر الدوري على استاد القاهرة الدولي.

وقال حسن مصطفى، في تصريحات لتليفزيون ”الخليج 365” مع عمر الأيوبي، إن لاعبي الزمالك ليس لديهم أى دوافع للفوز، ويتحملون الجزء الأكبر من أسباب تدهور النتائج لأنهم يفتقدون للروح ولا يشعرون بجماهيرهم الغاضب من سوء النتائج .

وأضاف مصطفى ان فيرايرا ارتكب أخطاء فنية كثيرة وهناك علامات استفهام كثيرة حول مستوى بعض اللاعبين، ولم يكن هناك شكل للزمالك، ونجح تامر مصطفى، المدير الفني لإنبي، في السيطرة والفوز بنقاط المباراة، وحقق أهدافه مستغلا حالة التوهان التي ظهر عليها الزمالك.

وقال مصطفى، إن الزمالك يحتاج الكثير للعودة لمستواه، وخلال مشاهدة الفريق تأكدت أن هناك حاجات غلط في الكواليس، واستمرار الأمور بهذا الوضع سيكون الزمالك في مركز متأخر بجدول الدورى نهاية هذا الموسم.