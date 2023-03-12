اتحاد الكرة يخاطب الفيفا لإيفاد مطور فنى

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القاهرة - سامية سيد -

قرر اتحاد الكرة الموافقة على إقامة دورة لمدربي البنات لعدد 30 فردا للرخصة C بالتعاون مع الكاف، ومخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لإيفاد مطور فنى للتعاون مع الاتحاد. كما تمت الموافقة على اشتراك منتخب مصر للكرة الشاطئية في دورة بيلاروسيا الدولية الودية أغسطس المقبل استعدادا لكأس العالم، وتشكيل إدارة للأكاديميات بإشراف عامر حسين ومحمد بركات وحازم إمام وايهاب الكومى أعضاء المجلس.

افتتح الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، دورة الرخصة التدريبية A بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالكامل والدكتور جمال محمد علي مدير ادارة المدربين بالاتحاد.

وقال جمال علام، فى كلمته الافتتاحية، إن اتحاد الكرة حريص على النهوض بالكرة المصرية وتطوير المدربين، لذا تم إطلاق دورة الرخصة A اليوم بعد توقف 7 سنوات، كما ستشهد الفترة المقبلة إطلاق دورات للرخصة C و B.

من جهته، استعرض الدكتور جمال محمد على المحتوى العلمى وبرنامج التنفيذ للدورة الذي يبدأ مباشرة اعتبارا من غدٍ الإثنين بحضور 25 مدربا.

وتستمر الدورة لمدة 3 أشهر، وتتضمن 288 ساعة تدريبية من خلال خمس دورات منفصلة تتخللها 48 ساعة تطبيقية.

حضرالافتتاح مجلس الإدارة والجهاز الفني والادارى للمنتخبين الأول والأولمبي، وفاروق جعفر وعبد المنعم الحاج وحسام البدري لإجراء المقابلات الشخصية مع المدربين.

ويشارك فى الدورة 25 مدربا ومدربة، هم: على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر إسلام ومحمد سعد وإسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.