شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق كابو: كنا نحتاج الفوز على الزمالك وأُهدى هدفى لوالدتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر رفيق كابو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، عن سعادته بالفوز الذى حققه الفريق البترولى على الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ووجه كابو، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "on time sports1"، الشكر للاعبى إنبى والجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى بعد الفوز على الزمالك، لافتاً إلى أن الفريق البترولى كان يحتاج للثلاث نقاط بسبب ترتيب الفريق في جدول الدورى.

وأهدى رفيق كابو هدفه الذى سجله في شباك الزمالك إلى والدته قائلاً: "أُهدى الفوز لأمى".

وأضاف: "قدمنا مستوى جيدا أمام الزمالك واستعددنا بشكل قوى، وأتمنى التألق في المباريات القادمة، لتحسين موقف الفريق في جدول الدورى".

وفاز إنبى على الزمالك بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ21 للدورى، أحرز الأهداف التونسى رفيق كابو هداف الفريق البترولى، بعد تمريرة من محمد حمدي لاعب وسط إنبى، وضعت زميله كابو في انفراد تام بالمرمى، فسدد الأخير كرة أرضية مرت من بين أقدام محمد صبحي وسكنت منتصف المرمى، وأضاف زميله على فوزى الهدف الثانى في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 20 وارتفع للمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس للدورى.