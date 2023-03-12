شكرا لقرائتكم خبر عن القلاوى حكما لمباراة بيراميدز يواجه البنك الأهلى غدا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام الرئيسية الحكم حمادة القلاوى لإدارة مباراة البنك الأهلى مع بيراميدز المقرر لها غدا الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القلاوى يعد من الحكام الواعدين الذين دفعت بهم لجنة الحكام هذا الموسم وظهر بمستوى جيد في لقاء الزمالك وفاركو.

ويحتل البنك الأهلى المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 14 نقطة بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط وتعادل 8 وخسر 10 مباريات، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، وبفارق الأهداف عن فيوتشر الذي يحل ثالثًا.