شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العجوز "رجل مباراة" الزمالك وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال أحمد العجوز، لاعب إنبى، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك والتي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز الفريق البترولى بثنائية نظيفة.

وكشفت الرابطة عن تتويج العجوز بالجائزة، وعلقت عبر حسابها: "أداء كبير من رمانة ميزان فريق إنبي أحمد العجوز يحصل به على جائزة رجل المباراة بعدما ساهم بشكل واضح في فوز فريقه".

وفاز إنبى على الزمالك بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ21 للدورى، أحرز الأهداف التونسى رفيق كابو هداف الفريق البترولى، بعد تمريرة من محمد حمدي لاعب وسط إنبى، وضعت زميله كابو في انفراد تام بالمرمى، فسدد الأخير كرة أرضية مرت من بين أقدام محمد صبحي وسكنت منتصف المرمى، وأضاف زميله على فوزى الهدف الثانى في الدقيقة 67 .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 20 وارتفع للمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس للدورى.

تشكيل الفريقين

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : -

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

وجاء تشكيل إنبى على النحو التالى :

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: علي فوزي – أحمد كالوشا – محمد حامد – مروان داوود

الوسط: أحمد العجوز – أحمد يوسف – محمد حمدي – أحمد صبيحة

الهجوم: أحمد أوفا – رفيق كابو