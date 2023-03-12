شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسقط أمام إنبى بثنائية نظيفة ويواصل نزيف النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز إنبى على الزمالك بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ21 للدورى، أحرز الأهداف التونسى رفيق كابو هداف الفريق البترولى، بعد تمريرة من محمد حمدي لاعب وسط إنبى، وضعت زميله كابو في انفراد تام بالمرمى، فسدد الأخير كرة أرضية مرت من بين أقدام محمد صبحي وسكنت منتصف المرمى، وأضاف زميله على فوزى الهدف الثانى في الدقيقة 67 .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 20 وارتفع للمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس للدورى.

تشكيل الفريقين

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : -

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

وجاء تشكيل إنبى على النحو التالى :

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: علي فوزي – أحمد كالوشا – محمد حامد – مروان داوود

الوسط: أحمد العجوز – أحمد يوسف – محمد حمدي – أحمد صبيحة

الهجوم: أحمد أوفا – رفيق كابو

الشوط الأول

بدأت المباراة بفترة من جس النبض بين الفريقين، وحاول لاعبو الزمالك الضغط على دفاعات إنبى من البداية عن طريق امتلاك منطقة وسط الملعب، في المقابل اعتمد لاعبو الفريق البترولى على الهجمات المرتدة عن طريق سرعات أوفا وكابو والتي مثلت خطورة على مرمى محمد صبحى حارس مرمى الزمالك.

في الربع ساعة الثانية من اللقاء ضغط لاعبو إنبى على وسط الزمالك واستطاعوا بناء الهجمات من الخلف للأمام بفضل تحركات الثنائى أوفا وكابو في الهجوم وفى الدقيقة 20 يحرز إنبى الهدف الأول عن طريق رفيق كابو .

بعدها حاول لاعبو الزمالك العودة للمباراة عن طريق بناء الهجمات ومن إحدى الهجمات تصدى رضا السيد، حارس إنبى، لكرة خطيرة من أحمد سيد زيزو، وحاول بعدها لاعبو الفريق الأبيض الضغط بكل قوة قابله دفاع محكم من لاعبى الزمالك.

ضغط لاعبو الزمالك بكل خطوطه بداية من الدقيقة 30 بغية إدراك هدف التعادل ومن إحدى الكرات اعترض لاعبو الفريق الأبيض بشدة على عبد العزيز السيد حكم اللقاء بداعى وجود ضربة جزاء على أحد مدافعى إنبى إلا أن الحكم أشار إلى استكمال اللقاء بداعى عدم وجود مخالفة داخل منطقة الجزاء.

وفى الدقيقة 39 من عمر اللقاء كاد محمد أشرف روقا، مدافع وسط الزمالك، يحرز هدف فريقه الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها رضا السيد حارس إنبى ببراعة.

تمر الدقائق المتبقية من الشوط الأول عبارة عن كر وفر بين اللاعبين في منطقة وسط الملعب ولم تسنح أي هجمات خطرة على المرميين حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق إنبى على الزمالك بهدف دون مقابل.

الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بتغييرات تكتيكية وهجومية من الزمالك بغية اللحاق بالمباراة، حيث أشرك فيريرا الثنائى محمود حمدى الونش والمغربى أحمد بلحاج بدلا من محمد عبد الغنى ونبيل عماد دونجا .

حاول الزمالك استثمار حمى البداية في الشوط الثانى وضغط بكل قوة إلا أن لاعبي إنبى استطاعوا غلق المساحات بكل قوة واللعب على الهجمة المرتدة، وفى الدقيقة 47 يطلق محمد أشرف روقا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وفى الدقيقة 56 من عمر اللقاء ومن أول ضربة ركنية للزمالك لعبها أحمد سيد زيزو على رأس محمود حمدى الونش الذى لعبها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى إنبى.

يجرى فيريرا التغيير الثالث للزمالك بإشراك يوسف أسامة نبيه بدلا من مصطفى شلبى الذى يشعل منطقة الوسط وكاد في الدقيقة 65 يحرز هدف التعادل عندما استلم كرة من خارج منطقة الجزاء وأطلق قذيفة اصطدمت بالعارضة.

وفى الدقيقة 67 ومن هجمة مرتدة منظمة لإنبى يمرر رفيق كابو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لزميله على فوزى الذى يسددها مباشرة في المرمى ترتطم الكرة بالقائم الأيمن لمحمد صبحى وتدخل المرمى.

وفى الدقيقة 68 أجرى الزمالك تغييره الرابع بنزول سيد نيمار بدلا من حمزة المثلوثى، وفى الدقيقة 70 أجرى إنبى أولى تغييراته بنزول كريم الطيب بدلا من محمد أمين اوفا.

ويحاول لاعبو الزمالك الضغط من أجل إحراز الهدف الأول دون جدوى بفضل التسرع الذى صاحب اللاعبين في إنهاء الهجمات.

أجرى المديران الفنيان عدة تغييرات تكتيكية، حيث أشرك فيريرا إبراهيما نداى بدلا من سيف الدين الجزيرى لزيادة الفاعلية الهجومية، بينما أشرك تامر مصطفى بعض التغييرات الدفاعية لزيادة الصلابة أمام مرماه.

وفى الدقيقة 79 يشترك إبراهيما نداى في كرة برأسه تصطدم في القائم الأيسر لمرمى إنبى ويشتتها لاعبو الأخير، بعدها يحاول لاعبو الزمالك صناعة بعض الفرص دون جدوى حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز إنبى على الزمالك بهدفين نظيفين.















































































































































































