شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ الاستعداد للمباريات المقبلة وجلسة لحمزة الجمل مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريبات الدراويش، اليوم الأحد، استعدادا للارتباطات المقبلة للفريق، سواء في الدوري أو كأس الرابطة.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

وتعادل الإسماعيلى مع فاركو سلبياً فى آخر ظهور بالدورى وتنتظره مباراة مهمة أمام سيراميكا فى الثالث من أبريل المقبل.

في سياق آخر، وضع الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى، برئاسة مجدى الباز، برنامجاً لتجهيز الثنائى محمد هاشم وكريم عرفات، لاعبى الفريق، استعداداً لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الإثنين 3 أبريل المقبل بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويعانى محمد هاشم من إصابة بشد فى العضلة الخلفية، بينما يعانى كريم عرفات من كدمة شديدة فى القدم اليمنى.