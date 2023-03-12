شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: لاعبو الزمالك كانوا مستسلمين أمام إنبى وزيزو قدم أقل مبارياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن يونس، محلل قنوات "on time sports"، إن لاعبى الزمالك كانوا مستسلمين أمام إنبى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بفوز الفريق البترولى بثنائية نظيفة.

طالب يونس لاعبى الزمالك بضرورة الحزن بعد الخسارة أمام إنبى نتيجة المستوى والأداء السيئ الذى قدموه في المباراة، مشيراً إلى منطقة وسط ملعب الأبيض كانت خالية من الإبداع، ونفس الأمر مناطق الدفاع كان بها العديد من المشاكل.

وأضاف يونس: "من الواضح أن الزمالك لم يفكر في المباراة وكانت هناك عيوب كبيرة على المستوى الفردى والجماعى ومن غير المعقول أن يستقبل الفريق الأبيض هدفين بهذه الطريقة".

وتابع: "فريق إنبى تحكم في سير المباراة مثلما أراد".

واختتم يونس حديثه عن أحمد سيد "زيزو" قائلا: "قدم أقل مبارياته أمام إنبى والخط الهجومى بالكامل كان مستواه عادى".

وفاز إنبى على الزمالك بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي جرت بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ21 للدورى، أحرز الأهداف التونسى رفيق كابو هداف الفريق البترولى، بعد تمريرة من محمد حمدي لاعب وسط إنبى، وضعت زميله كابو في انفراد تام بالمرمى، فسدد الأخير كرة أرضية مرت من بين أقدام محمد صبحي وسكنت منتصف المرمى، وأضاف زميله على فوزى الهدف الثانى في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 20 وارتفع للمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس للدورى.