شكرا لقرائتكم خبر عن صابر عيد ممثلا لغزل المحلة فى قرعة كأس رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة أسامة خليل، على تكليف الكابتن صابر عيد، المدير الرياضي، بحضور قرعة بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم.

ومن ناحية أخرى، قرر عبد الباقى جمال المدير الفنى للفريق، بخوض التدريبات الجماعية غدا فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويسعى عبد الباقى جمال لتصحيح الأخطاء خلال المران الذي سبق للاعبين الوقوع فيها خلال المباريات الأخيرة حتى لا تتكرر مرة أخرى، والتي تسببت في نتائج الفريق الأخيرة.

وحرص عبد الباقي على عقد محاضرة مع اللاعبين للحديث على أهمية المرحلة المقبلة من أجل الوصول بالفريق للمكانة التي يستحقها والعودة للنتائج الإيجابية وتلاشي الأخطاء التى وقعوا فيها.

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الخميس الموافق 16 مارس الجارى فى تمام الساعة الخامسة مساء.