شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيمات جديدة لبعثة الأهلى ضد الملاريا قبل السفر إلى الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بعثة الفريق المتواجدة حاليًّا في جنوب إفريقيا سوف تستكمل الإجراءات الطبية الاحترازية، من خلال تناول أقراص الملاريا غدًا قبل السفر إلى الكاميرون يوم الأربعاء المقبل، لخوض مباراة القطن الكاميروني التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل.

وكانت بعثة الأهلي قد بدأت البرنامج الطبي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، تجنبًا لحدوث أي عدوى طبية لأي فرد من المتواجدين مع الفريق خلال رحلتي جنوب إفريقيا والكاميرون.

ويتناول لاعبو الأهلي أقراص الملاريا غدًا، على أن يتم استكمال التطعيمات عقب الوصول إلى الكاميرون وعقب العودة.

ويستعد الأهلي لمباراة القطن الكاميروني التي تقام يوم الجمعة المقبل بمدينة جاروا، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.