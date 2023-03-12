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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل على رأس قائمة البنك الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق البنك الاهلى، قائمة الفريق، والتى تضم 20 لاعبا، استعدادًا لخوض مباراة بيراميدز غدًا ضمن الجولة.
وتضم القائمة كلا من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل ، أحمد صبحى .
خط الدفاع: محمود الجزار ، أحمد ياسين ، سعيدو سيمبورى ، عاصم صلاح ، إسحاق يعقوبو ، أسامة إبراهيم .
خط الوسط: محمد فتحى ، حمدى علاء ، محمود السيد ، محمد هلال ، أحمد ياسر ، محمد بسيونى ، الإيفواري رزاق سيسيه ، إسلام جابر ، موسى دياورا.
الهجوم: كريم بامبو ، محمود قاعود ، باسم مرسى .