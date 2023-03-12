شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل على رأس قائمة البنك الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق البنك الاهلى، قائمة الفريق، والتى تضم 20 لاعبا، استعدادًا لخوض مباراة بيراميدز غدًا ضمن الجولة.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل ، أحمد صبحى .

خط الدفاع: محمود الجزار ، أحمد ياسين ، سعيدو سيمبورى ، عاصم صلاح ، إسحاق يعقوبو ، أسامة إبراهيم .

خط الوسط: محمد فتحى ، حمدى علاء ، محمود السيد ، محمد هلال ، أحمد ياسر ، محمد بسيونى ، الإيفواري رزاق سيسيه ، إسلام جابر ، موسى دياورا.

الهجوم: كريم بامبو ، محمود قاعود ، باسم مرسى .