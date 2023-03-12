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محمد أبو جبل على رأس قائمة البنك الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الدورى غدا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق البنك الاهلى، قائمة الفريق، والتى تضم 20 لاعبا، استعدادًا لخوض مباراة بيراميدز غدًا ضمن الجولة. 

 

وتضم القائمة كلا من: 

 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل ، أحمد صبحى . 

 

خط الدفاع: محمود الجزار ، أحمد ياسين ، سعيدو سيمبورى ، عاصم صلاح ، إسحاق يعقوبو ، أسامة إبراهيم . 

 

خط الوسط: محمد فتحى ، حمدى علاء ، محمود السيد ، محمد هلال ، أحمد ياسر ، محمد بسيونى ، الإيفواري رزاق سيسيه ، إسلام جابر ، موسى دياورا. 

 

الهجوم: كريم بامبو ، محمود قاعود ، باسم مرسى . 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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