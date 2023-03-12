آرسنال يحقق فوزاً كبيراً على فولهام و مانشستر يونايتد يتعادل أمام ساوثهامبتون

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق آرسنال فوزاً كبيراً على مضيفه فولهام 3 - صفر اليوم الأحد في الجولة 27 من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسجل كل من البرازيلي غابرييل ماغاليس (21) ومواطنه غابرييل مارتينيلي (26) والنرويجي مارتن أوديغارد (45+2) أهداف المدفعجية.



وشهدت المباراة عودة المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس إلى الملاعب بعد غياب دام لثلاثة أشهر بسبب الإصابة.



ويحافظ آرسنال على صدارة الـ"بريميرليغ" برصيد 66 نقطة.



وفي مواجهة أخرى، انتهت مباراة مانشستر يونايتد وضيفه ساوثهامبتون بالتعادل السلبي.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث بـ50 نقطة فيما يقبع ساوثهامبتون في المركز الأخير بـ22 نقطة.



وشهدت المباراة حصول البرازيلي كاسيميرو على بطاقة حمراء في الدقيقة 34.



وفي مباراة أخرى، تعادل وست هام يونايتد مع أستون فيلا 1-1.



وافتتح أولي واتكينز التسجيل للضيوف في الدقيقة 17 ثم أدرك الجزائري سعيد بن رحمة التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 26.