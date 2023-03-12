الفيحاء يدافع عن لقبه أمام كتيبة الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الدور ربع النهائي من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية مواجهة فريقي الاتحاد والفيحاء في الخامسة والنصف مساء اليوم.

واستطاع فريق الفيحاء الوصول لدور الـ8 بعد تجاوزه فريق الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ16، فيما وصل فريق الاتحاد للدور نفسه بعد تخطيه فريق الشباب بركلات الترجيح.

ويسعى فريق الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو إلى مواصلة الانتصارات وتقديم العروض المميزة هذا الموسم بعد حصول العميد على بطولة كأس السوبر من أمام فريق الفيحاء، وانتزاعه لصدارة دوري روشن السعودي بعد تغلبه على المتصدر فريق النصر بهدف دون مقابل، عن طريق البرازيلي رومارينيو في اللقاء الذي جمع الفريقين الخميس الماضي على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وعلى الجانب الآخر تطمح كتيبة الصربي فوك راشوفيتش للمحافظة على لقب البطولة عندما استطاع فريق الفيحاء تحقيق إنجاز تاريخي في الموسم الماضي بعد فوزه على فريق الهلال بركلات الترجيح في النهائي، إلا أن الفريق هذا الموسم لا يزال يقدم مستويات متواضعة في بطولة الدوري جعلته يحتل المركز الـ11 في سلم ترتيب الدوري، وبفارق 7 نقاط عن مناطق الهبوط.

وقد أنهى فريق الفيحاء استعداداته لمواجهة الاتحاد بأداء تدريبات لياقية مكثفة وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي الصربي تطبيقها في اللقاء من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

آخر 5 مواجهات جمعت الاتحاد بالفيحاء في المجمعة

1 - 0 للفيحاء 2022م

‏ 1 - 0 للفيحاء 2021م

‏ 4 - 1 للفيحاء 2019م

‏ 2 - 1 للفيحاء 2018م

‏ 5 - 2 للاتحاد 2017م

سجل الفريقين في البطولة

الاتحاد 9 بطولات

الفيحاء 1 بطولة

آخر بطولة حققها الاتحاد 2018م

آخر بطولة حققها الفيحاء 2022م