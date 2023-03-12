أخضر الناشئين يستعد لكأس آسيا في الإمارات

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واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالوهاب الحربي 23 لاعبا للمعسكر، وهم: محمود البريه، عبدالرحمن الغامدي، محمد جعفري، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، حماد برناوي، رياض يامي، سعد المطيري، محمد عبدالله، فرحة الشمراني، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، نواف الجدعاني، عمار اليهيبي، نواف الجناحي، فارس يوسف، قاسم سلطان، رامز العطار، محمد فلاته، نواف البشري، طلال حاجي، محمد العيسى، بدر البيشي.
وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية مساء أمس على ملعب جبل علي، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها تمارين استشفائية، أعقبها مران الاستلام والتسليم.
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