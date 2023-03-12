شكرا لقرائتكم خبر الوحدة يطمح لفك العقدة في شباك الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع مساء اليوم لقاء الوحدة وضيفه الباطن ضمن لقاءات الدور ربع النهائي من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري.

يسعى الوحدة صاحب الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار والعبور إلى نصف النهائي وإهداء جماهيره الفرح بعد المستويات المتواضعة على صعيد الدوري والتي جعلت الفريق يحتل المرتبة الـ13 في سلم الترتيب.

ويدخل فرسان مكة هذا اللقاء وعينه على خطف بطاقة التأهل ويعتمد في ذلك على خبرة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا في البطولة خصوصا وأن سبق له تحقيق اللقب عام 2018 عندما كان يدرب الاتحاد آنذاك.

وسبق أن وصل الوحدة إلى ربع نهائي البطولة 6 مرات خسرها جميعا ويبحث اليوم عن كسر هذه العقدة والعبور إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ البطولة منذ إعادة استئنافها عام 2008.

على الطرف الآخر يأتي الباطن إلى هذا اللقاء باحثا عن التأهل لنصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه حيث كانت المرة الأولى عام 2018 عندما انتصر أمام النصر وصعد إلى نصف النهائي قبل أن يخسر أمام الاتحاد الذي حقق البطولة بعد ذلك ويسعى الباطن اليوم للمحاولة مجددا والوصول لدور الأربعة مرة أخرى.

وكان الباطن قد وصل إلى ربع النهائي بعد فوزه بهدف نظيف أمام الرائد وبالنتيجة ذاتها تجاوز الوحدة نظيره ضمك ليصل الفريقان إلى ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

قبل المواجهة







هذه المواجهة هي الأولى بين الوحدة والباطن ضمن بطولة كأس الملك.



وصل الوحدة إلى ربع النهائي 6 مرات وخسر فيها جميعا ولم يتخطه.



وصل الباطن 6 مرات إلى ربع النهائي فاز مرة وحيدة وخسر 4 مرات.



وصل الوحدة إلى دور الـ 8 بعد الفوز أمام ضمك.



تأهل الباطن إلى ربع النهائي بفوزه على الرائد.



نتائج الوحدة في الدور ربع النهائي في البطولة منذ 2008:

2008 خسر أمام الهلال على أرضه وغادر البطولة

2009 خسر على ملعبه من الشباب وغادر البطولة

2010 خسر أمام الشباب على ملعبه وغادر البطولة

2011 فاز على ملعبه أمام الاتفاق ولكنه غادر البطولة بعد الخسارة في الإياب 2019 غادر البطولة بعد الخسارة أمام التعاون على ملعب الأخير

2020 غادر البطولة بعد الخسارة على ملعبه أمام الأهلي

نتائج الباطن في الدور ربع النهائي في البطولة:

2015 غادر البطولة بعد الخسارة أمام النصر.

2018 انتصر أمام النصر وتأهل لنصف النهائي.

2019 غادر البطولة بعد الخسارة أمام الاتحاد.

2021 غادر البطولة بعد الخسارة أمام الفيصلي.

2022 غادر البطولة بعد الخسارة أمام الفيحاء.