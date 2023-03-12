ضجيج النصر وأبوجبل ينتهي بـ«كل يصلح سيارته»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتكمت إدارة نادي النصر لتسوية الأزمة المالية والفنية مع الحارس المصري الدولي محمد أبو جبل، بالتراضي، قبل أن تنطق أعلى سلطة كروية «الاتحاد الدولي لكرة القدم» حكمها، بعد ملف شكوى قدمها الحارس المصري محمد أبو جبل على خلفية نقض عقده الاحترافي مع النادي، الذي وقع له في أغسطس 2022 بعد رحيله عن الزمالك بنهاية الموسم الماضي، قبل أن يتراجع النصر عن إتمام صفقته، واختياره للتعاقد مع الكولومبي دافيد أوسبينا، الذي يقضي الآن فترة علاج طويلة بعد إصابته مع فريقه النصر، ودعا ذلك النقض محمد أبوجبل» حارس البنك الأهلي الحالي» إلى تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب عدم اعتراف النصر بالعقد المبرم بين الطرفين. وإصرار كل طرف على صحة موقفة، ومطالبة النصر الحارس برد مقدم التعاقد الذي حصل عليه.

وكأن حالة التراضي بين الطرفين جاءت على طريقة «كل يصلح سيارته»، للخروج بأقل الأضرار للطرفين، وتفادي أي عقوبات قانونية من «فيفا» قد تلحق الأذى بطرف دون الآخر، أو بهما معا.

ودون وكيل أعمال محمد أبو جبل في السعودية نواف المهدي، في مدونة له في حسابة بتوتير، أشار فيها إلى عدم الحديث عن تفاصيل التسوية بين الحارس ونادي النصر كقرار من قبله، وللالتزام بالقانون واحترام طرفي الدعوى اللذين اتجها للطرق الودية لحفظ حقوقهما، بما لا يتعارض مع مصالحهما.

سلسلة الخلافات بين النصر وأبوجبل

