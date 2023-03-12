شكرا لقرائتكم خبر ضجيج النصر وأبوجبل ينتهي بـ«كل يصلح سيارته» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكأن حالة التراضي بين الطرفين جاءت على طريقة «كل يصلح سيارته»، للخروج بأقل الأضرار للطرفين، وتفادي أي عقوبات قانونية من «فيفا» قد تلحق الأذى بطرف دون الآخر، أو بهما معا.
ودون وكيل أعمال محمد أبو جبل في السعودية نواف المهدي، في مدونة له في حسابة بتوتير، أشار فيها إلى عدم الحديث عن تفاصيل التسوية بين الحارس ونادي النصر كقرار من قبله، وللالتزام بالقانون واحترام طرفي الدعوى اللذين اتجها للطرق الودية لحفظ حقوقهما، بما لا يتعارض مع مصالحهما.
سلسلة الخلافات بين النصر وأبوجبل
- أبو جبل كان مرتبطا بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية موسم 2021 – 2022، كما هو (TMS) موقع تسجيل تاريخ بداية ونهاية الدوريات في العالم
- دخل النصر والحارس في إبرام عقد احترافي يبدأ من 1-8-2022، وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله، بأن عقده ينتهي مع نادي الزمالك بتاريخ 31-7-2022.
- تمت مطالبة اللاعب ووكيله بتقديم ما يثبت أنه حر التوقيع، وأنه ليس مرتبطا بعقد مع نادي الزمالك يمتد حتى 30 -8-2022، ولا يرتبط بأي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهما لم يقدما أي إثبات، وأصرا على أن المعلومات التي قاما بتقديمها صحيحة.
- محمد أبو جبل تلقى ردا رسميا بالرد من النصر بعدم الاعتراف بالعقد المبرم معه، وبطلانه لأسباب غير منطقية، رغم أنه عقد مكتمل الأركان.
- محامي الحارس طرح فكرة تسوية منصفة، يتسلم خلالها الحارس جزءا من عقده، ويتنازل عن باقي المدة، ولكن إدارة النصر رفضت ذلك، وعرضت مبلغا أقل بكثير، لكن أبو جبل لم يقبل.
- قدم وكيل أعمال الحارس في القاهرة كل ما يثبت من أضرار تعرض لها للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من جانب النصر، والمطالبة بتعويضات دون أي تنازل.
- أخطر نادي النصر اللاعب رسميا، بأن ما تم الاتفاق عليه يعد باطلا، وليس له أي أثر قانوني، وأن نادي النصر لا يمكن أن يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة.
- قدمت إدارة نادي النصر المستندات المطبقة حسب القانون السويسري، وبالتحديد المادة (28) من كود الالتزام، والذي سيتم الرجوع إليه أثناء التقاضي.
- بعد إعلان النصر عن التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا بـ12 يوما، أرسل محمد أبو جبل خطابا أشار فيه إلى توقيعه مخالصة مع نادي الزمالك، وأنه أنهى عقده معه، والذي ينتهي بتاريخ 30 8- 2022.
- نادي النصر أكد أن ما ذُكر إعلاميا عن مدة العقد وقيمته، ومقدم العقد، معلومات غير صحيحة، وسيتقدم النادي بدعوى لـ(فيفا) لاستعادة مبلغ 450 ألف دولار، تم دفعها مسبقا للحارس محمد أبو جبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ضجيج النصر وأبوجبل ينتهي بـ«كل يصلح سيارته» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.