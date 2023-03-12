الشباب يصطدم بالقوة الجوية في جذع النخلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل فريق الشباب ضيفا ثقيلا على فريق القوة الجوية العراقي في ذهاب الدور الأول من كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، اليوم بملعب جذع النخلة في البصرة.

ويسعى فريق الشباب إلى تحقيق بداية جيدة وتحقيق فوز ثمين خارج ملعبه يسهل مهمته في لقاء الإياب.

وعلى الجانب الفني اختتم الإسباني فيسنتي مورينو مدرب فريق الشباب تحضيراته للمواجهة بأداء تدريبات لياقية وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي تطبيقها في المواجهة.

وأشار نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي، إلى أن لاعبيه قائد الفريق إيفر بانيجا ورياض شراحيلي لم يغادرا لتواجدهما في العيادة الرياضية، فيما يواصل الثنائي كارلوس جونيرو وسعيد الربيعي العلاج بعد الإصابة التي لحقت بهما.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، إلى مدينة البصرة في العراق، وذلك لمواجهة فريق القوة الجوية العراقي، ضمن ذهاب الدور الأول من كأس الملك سلمان للأندية.

وعلى الجانب الآخر يأمل فريق القوة الجوية العراقي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وانتزاع فوز يسهل مهمة الفريق قبل السفر إلى مدينة الرياض لخوض مواجهة الإياب.

على ضوئه قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي تأجيل مباراة الشباب والرائد والمزمع إقامتها الخميس المقبل إلى السبت، في حين أجل الاتحاد العراقي، مباراة فريقي القوة الجوية والنجف ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز إلى إشعار آخر، بسبب ارتباط الفريق العراقي بمنافسات بطولة الأندية العربية.

يذكر أن القوة الجوية، يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة ، فيما يحتل النجف المركز الـ 8 برصيد 27 نقطة.