شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة .. إنبى يتقدم على الزمالك بهدفى كابو وفوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح إنبى في التقدم على الزمالك بهدفين دون مقابل بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ21 للدورى.

أحرز الهدف الأول التونسى رفيق كابو، هداف الفريق البترولى، بعد تمريرة من محمد حمدي لاعب وسط إنبى وضعت زميله كابو في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة أرضية مرت من بين أقدام محمد صبحي وسكنت منتصف المرمى، وأضاف زميله على فوزى الهدف الثانى في الدقيقة 67.

يجرى فيريرا التغيير الثالث للزمالك بإشراك يوسف أسامة نبيه بدلا من مصطفى شلبى الذى يشعل منطقة الوسط وكاد في الدقيقة 65 إحراز هدف التعادل عندما استلم كرة من خارج منطقة الجزاء وأطلق قذيفة اصطدمت بالعارضة.

وفى الدقيقة 67 ومن هجمة مرتدة منظمة لإنبى يمرر رفيق كابو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لزميله على فوزى الذى يسددها مباشرة في المرمى ترتطم الكرة بالقائم الأيمن لمحمد صبحى وتدخل المرمى.

وفى الدقيقة 68 يجرى الزمالك تغييره الرابع بنزول سيد نيمار بدلا من حمزة المثلوثى، وفى الدقيقة 70 يجرى إنبى أولى تغييراته بنزول كريم الطيب بدلا من محمد أمين اوفا.

يحاول لاعبو الزمالك الضغط من أجل إحراز الهدف الأول دون جدوى بفضل التسرع الذى صاحب اللاعبين في إنهاء الهجمات .

60 دقيقة

بدأ الشوط الثانى بتغييرات تكتيكية وهجومية من الزمالك بغية اللحاق بالمباراة، حيث أشرك فيريرا الثنائى محمود حمدى الونش والمغربى أحمد بلحاج بدلا من محمد عبد الغنى ونبيل عماد دونجا.

حاول الزمالك استثمار حمى البداية في الشوط الثانى وضغط بكل قوة إلا أن لاعبى إنبى استطاعوا غلق المساحات بكل قوة واللعب على الهجمة المرتدة، وفى الدقيقة 47 يطلق محمد أشرف روقا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى .

وفى الدقيقة 56 من عمر اللقاء ومن أول ضربة ركنية للزمالك لعبها أحمد سيد زيزو على رأس محمود حمدى الونش الذى لعبها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى إنبى .

الشوط الأول

بدأت المباراة بفترة من جس النبض بين الفريقين، وحاول لاعبو الزمالك الضغط على دفاعات إنبى من البداية عن طريق امتلاك منطقة وسط الملعب، في المقابل اعتمد لاعبو الفريق البترولى على الهجمات المرتدة عن طريق سرعات أوفا وكابو والتي مثلت خطورة على مرمى محمد صبحى حارس مرمى الزمالك.

في الربع ساعة الثانية من اللقاء ضغط لاعبو إنبى على وسط الزمالك واستطاعوا بناء الهجمات من الخلف للامام بفضل تحركات الثنائى اوفا وكابو في الهجوم وفى الدقيقة 20 يحرز إنبى الهدف الأول عن طريق رفيق كابو .

بعدها حاول لاعبو الزمالك العودة للمباراة عن طريق بناء الهجمات ومن إحدى الهجمات تصدى رضا السيد حارس إنبى لكرة خطيرة من احمد سيد زيزو ، وحاول بعدها لاعبو الفريق الأبيض الضغط بكل قوة قابله دفاع محكم من لاعبى الزمالك.

ضغط لاعبو الزمالك بكل خطوطه بداية من الدقيقة 30 بغية إدراك هدف التعادل ومن إحدى الكرات اعترض لاعبو الفريق الأبيض بشدة على عبد العزيز السيد حكم اللقاء بداعى وجود ضربة جزاء على أحد مدافعى إنبى إلا أن الحكم أشار باستكمال اللقاء بداعى عدم وجود مخالفة داخل منطقة الجزاء .

وفى الدقيقة 39 من عمر اللقاء كاد محمد أشرف روقا مدافع وسط الزمالك يحرز هدف فريقه الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها رضا السيد حارس إنبى ببراعة .

تمر الدقائق المتبقية من الشوط الأول عبارة عن كر وفر بين اللاعبين في منطقة وسط الملعب ولم تسنح أي هجمات خطرة على المرميين حتى اطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق إنبى على الزمالك بهدف مقابل للاشئ .

بدا الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : -

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

وجاء تشكيل إنبى على النحو التالى :

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: علي فوزي – أحمد كالوشا – محمد حامد – مروان داوود

الوسط: أحمد العجوز – أحمد يوسف – محمد حمدي – أحمد صبيحة

الهجوم: أحمد أوفا – رفيق كابو

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وتعادل فى 6 وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 17.

وفى المقابل يحتل إنبى المركز الخامس عشر، برصيد 17 نقطة، من 20 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في 4، وتعادل في 5، وخسر 11، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 28.