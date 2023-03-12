شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يعود للمشاركة مع الزمالك أمام إنبى بعد غياب 144 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، للمشاركة مع الأبيض أمام إنبى بعد غياب 144 يوما، حيث كان آخر مشاركة للاعب فى مباراة سموحة يوم 19 أكتوبر من العام الماضى.

وأجرى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، أول التبديلات بخروج نبيل عماد دونجا ومحمد عبد الغنى، ودفع بمحمود حمدى الونش، وأحمد بالحاج، مع بداية الشوط الثانى من مواجهة إنبى التى تجمعهما حاليًا باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتقدم إنبى على الزمالك بهدفين دون رد سجلهما التونسى رفيق كابو وعلى فوزى.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر، خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" ومحمد طارق وسيد عبد الله "نيمار" وعمرو السيسي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينيولا.

ويضم تشكيل إنبى كلاً من: حراسة المرمى: رضا السيد، الدفاع: علي فوزي – أحمد كالوشا – محمد حامد – مروان داوود، الوسط: أحمد العجوز – أحمد يوسف – محمد حمدي – أحمد صبيحة، الهجوم: أحمد أوفا – رفيق كابو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عبد العزيز البلعوطي – عبد الرحمن عماد – سيف الخشاب – صلاح زايد – كريم الطيب – محمد عبد العاطي – ناصر مودي – أحمد عيد – أحمد نادر.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وتعادل فى 6 وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 17.

وفى المقابل يحتل إنبى المركز الخامس عشر، برصيد 17 نقطة، من 20 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في 4، وتعادل في 5، وخسر 11، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 28.