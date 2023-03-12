شكرا لقرائتكم خبر عن عودة محمود علاء ومحمد محمود والحناوى لتدريبات الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى محمود علاء ومحمد محمود وفوزى الحناوى إلى تدريبات سيد البلد، استعدادا لمباريات كأس الرابطة، المقرر إقامتها الثانية ظهر بعد غدٍ الثلاثاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وغاب محمود علاء عن مباريات الاتحاد السكندرى في الفترة الماضية؛ بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية، بينما غاب محمد محمود لوفاة والده وفوزى الحناوى لارتباطه بحفل زفافه.

فى سياق مختلف يفتقد الجهاز الفني للاتحاد السكندرى خدمات مورو ساليفو وكريستوفاو مابولولو لاعبا الفريق في المباراة القادمة بسبب الإيقاف، حيث يغيب الثنائى خلال الفترة الحالية عن مران سيد البلد لقضاء إجازة في بلادهما بعد الحصول على إذن من الصربى زوران المدير الفني للفريق.

ورفض زوران مانولوفيتش تعديل البرنامج التدريبى حيث استقر على الالتزام بجميع المواعيد السابقة للمشاركه فى كأس الرابطة والمقرر إقامة مبارياته فى الفترة من 20 إلى 30 مارس .

ويعقد زوران جلسات مستمرة مع باللاعبين يطالبهم فيها بالأداء الرجولى خلال المباريات القادمة بالدورى الممتاز والتمسك بالتواجد بالمريع الذهبى، مؤكداً لهم أن طموح الإدارة والجماهير زاد مع نتائجهم، ولا بد أن يكونوا عند حسن الظن بجماهيرهم وإدارتكم التى لم تدخر جهدا من أجل أن يقدموا موسما استثنائيا.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، بينما خسر 6 مباريات.