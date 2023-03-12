شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يحدد موعد فاصلة بتروجت وطلائع الجيش للتأهل لقبل نهائى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة إقامة المباراة الفاصلة بين بتروجت وطلائع الجيش، وذلك لتحديد المتأهل للدور قبل النهائي من بطولة الدوري رجال.

ويلعب بتروجت مع طلائع الجيش على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، غدًا الإثنين في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، لتحديد المتأهل الرابع للدور قبل النهائي من بطولة الدوري.

وانتهت مباراتي دور الثمانية من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة رجال للموسم الرياضي 2022/2023، والتي أقيمت ما بين الفريقي طلائع الجيش وبتروجت، بالتعادل بنتيجة 3-1.

وكان تأهل كل من الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري كرة الطائرة رجال الأهلي والزمالك وسموحة.

وكما أعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات “البلاي أوف” لدوري كرة الطائرة رجال

1- الفائز من لقاء الأهلي × الطيران مع الفائز من لقاء سموحة – سبورتنج.

2- الفائز من لقاء الجيش x بتروجيت مع الفائز من لقاء الإتحاد السكندرى × الزمالك

الدور النهائي

الخاسر من (۱) × الخاسر من (۲) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) الفائز من ( ۲ ) المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدورى موسم 2023/2022.