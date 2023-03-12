شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي فى جنوب أفريقيا استعدادا للقطن.. محاضرة فنية لكولر ومشاركة الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأول صباح اليوم، الأحد، بملعب الجامعة بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية فى بداية الاستعداد لمباراة القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها 17 مارس الجاري في الكاميرون.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا أمس فى التشكيل الأساسي لمباراة صن داونز بجنوب أفريقيا مراناً استشفائياً، فيما خاض باقي اللاعبين مراناً بدنياً وشاملاً تحت قيادة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.

وعقد كولر محاضرة مع لاعبي الأهلي تحدث خلالها عن سلبيات مباراة صن داونز بدورى الأبطال، والتي خسرها الأحمر بخماسية مقابل هدفين بدور المجموعات.

ويستمرالأهلي فى جنوب أفريقيا عقب مباراة صن داونز لحين السفر للكاميرون لخوض مباراة القطن، وبدأ الأحمر اليوم الاستعداد لمواجهة بطل الكاميرون بمران صباحي اليوم على نفس الملعب الذى خاض عليه التدريبات التى سبقت مباراة صن داونز.

وشارك حسين الشحات لاعب الفريق في المران الجماعي لتتأكد جاهزيته للمشاركة فى مباراة القطن الكاميروني المقرر لها 17 مارس الجاري ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وغاب حسين الشحات عن مباريات الأهلي الأخيرة للإصابة بشد فى السمانة، قبل أن يتعافى ويُشارك في تدريبات الفريق تدريجياً إلى أن أصبح جاهزاً للمشاركة فى مباراة القطن.

وظهر حسين الشحات بشكل جيد في مباريات الأهلي الأخيرة وأصبح أحد الأوراق الرابحة للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وبات من المتوقع الاعتماد عليه كأساسي أو بديلا فى مباراة القطن الجمعة المقبل، والتى يخوضها الأهلي تحت شعار الفوز فقط من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

على صعيد متصل، قررت بعثة النادي الأهلي فى جنوب أفريقيا تأجيل موعد السفر إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن بدوري أبطال أفريقيا لمدة 24 ساعة، ليتقرر السفر 15 مارس الجارى بدلاً من 14.

ويلعب الأهلي مع القطن بالكاميرون فى السادسة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وهى المباراة التي يتطلع فيها الأحمر للفوز فيها للحفاظ على حظوظه فى التأهل لنصف نهائي البطولة بعد الخسارة القاسية أمس، السبت، من صن داونز الجنوب أفريقى بملعب الأخير (2_5).

وسافر الأهلي إلى جنوب أفريقيا ظهر الأربعاء الماضي على متن طائرة خاصة وخاض مباراة صن داونز أمس، وقرر الجهاز الفني البقاء في جنوب أفريقيا عدة أيام وخوض تدريبات يومية هناك بدلاً من العودة للقاهرة والسفر مرة أخرى للكاميرون، على أن تطير البعثة للكاميرون الأربعاء المقبل على طائرة خاصة أيضاً.

الأهلي كان قد استقر على السفر من جنوب أفريقيا للكاميرون 14 الجاري قبل أن يُقرر تأجيل السفر لمدة 24 ساعة، حيث تقرر السفر 15 والبقاء فى الكاميرون 48 ساعة قبل خوض اللقاء المرتقب أمام القطن.