شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتقدم على الزمالك بهدف كابو فى الشوط الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم إنبى الشوط الأول متقدماً على الزمالك بهدف نظيف أحرزه رفيق كابو، فى المباراة المقامة حاليا باستاد القاهرة فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز، بعد تمريرة من محمد حمدى لاعب وسط إنبى وضعت زميله كابو فى انفراد تام بالمرمى، فسدد كرة أرضية مرت من بين أقدام محمد صبحي حارس الزمالك لتسكن منتصف المرمى.

بدأت المباراة بفترة من جس النبضبين الفريقين وحاول لاعبو الزمالك الضغط على دفاعات إنبى من البداية عن طريق امتلاك منطقة وسط الملعب ، في المقابل اعتمد لاعبو الفريق البترولى على الهجمات المرتدة عن طريق سرعات أوفا وكابو والتي مثلت خطورة على مرمى محمد صبحى حارس مرمى الزمالك .

في الربع ساعة الثانية من اللقاء ضغط لاعبو إنبى على وسط الزمالك واستطاعوا بناء الهجمات من الخلف للامام بفضل تحركات الثنائى اوفا وكابو في الهجوم وفى الدقيقة 20 يحرز إنبى الهدف الأول عن طريق رفيق كابو .

بعدها يحاول لاعبو الزمالك العودة للمباراة عن طريق بناء الهجمات ومن إحدى الهجمات تصدى رضا السيد حارس إنبى لكرة خطيرة من احمد سيد زيزو ، ويحاول بعدها لاعبو الفريق الأبيض الضغط بكل قوة قابله دفاع محكم من لاعبى الزمالك

ضغط لاعبو الزمالك بكل خطوطه بداية من الدقيقة 30 بغية إدراك هدف التعادل ومن إحدى الكرات اعترض لاعبو الفريق الأبيض بشدة على عبد العزيز السيد حكم اللقاء بداعى وجود ضربة جزاء على أحد مدافعى إنبى إلا أن الحكم أشار باستكمال اللقاء بداعى عدم وجود مخالفة داخل منطقة الجزاء .

وفى الدقيقة 39 من عمر اللقاء كاد محمد أشرف روقا مدافع وسط الزمالك من إحراز هدف فريقه الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها رضا السيد حارس إنبى ببراعة .

تمر الدقائق المتبقية من الشوط الأول فى منطقة وسط الملعب حتى الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الاول والتى شهدت اخطر فرص الزمالك من عرضية متقنة من التونسى حمزة المثلوثى على رأس مصطفى شلبى امام المرمى لعبها الأخير بعيدا عن المرمى ، بعدها يشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر فى وجه نبيل عماد دونجا مدافع وسط الفريق الأبيض يطلق بعدها صافرته معلنا نهاية الشوط الأول .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : -

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" ومحمد طارق وسيد عبد الله "نيمار" وعمرو السيسي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينيولا.

وجاء تشكيل إنبى على النحو التالى :

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: علي فوزي – أحمد كالوشا – محمد حامد – مروان داوود

الوسط: أحمد العجوز – أحمد يوسف – محمد حمدي – أحمد صبيحة

الهجوم: أحمد أوفا – رفيق كابو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عبد العزيز البلعوطي – عبد الرحمن عماد – سيف الخشاب – صلاح زايد – كريم الطيب – محمد عبد العاطي – ناصر مودي – أحمد عيد – أحمد نادر.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وتعادل فى 6 وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 17. وفى المقابل يحتل إنبى المركز الخامس عشر، برصيد 17 نقطة، من 20 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في 4، وتعادل في 5، وخسر 11، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 28.















































































































































































