شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضغط للتعادل وإنبي يحافظ على التقدم بعد مرور 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال إنبى يحافظ على تقدمه بهدف فى مرمى الزمالك بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة فى الجولة الـ21 للدورى .

أحرز الهدف التونسى رفيق كابو هداف الفريق البترولى بعد تمريرة من محمد حمدي لاعب وسط إنبى وضعت زميله كابو في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة أرضية مرت من بين أقدام محمد صبحي وسكنت منتصف المرمى.

فى الربع ساعة الثانية من اللقاء ضغط لاعبو إنبى على وسط الزمالك واستطاعوا بناء الهجمات من الخلف للأمام بفضل تحركات الثنائى أوفا وكابو فى الهجوم وفى الدقيقة 20 أحرز إنبى الهدف الأول عن طريق رفيق كابو.

بعدها يحاول لاعبو الزمالك العودة للمباراة عن طريق بناء الهجمات ومن إحدى الهجمات تصدى رضا السيد حارس إنبى لكرة خطيرة من احمد سيد زيزو، ويحاول بعدها لاعبو الفريق الأبيض الضغط بكل قوة قابله دفاع محكم من لاعبى الزمالك.

15 دقيقة

بدأت المباراة بفترة من جس النبضبين الفريقين وحاول لاعبو الزمالك الضغط على دفاعات إنبى من البداية عن طريق امتلاك منطقة وسط الملعب ، في المقابل اعتمد لاعبو الفريق البترولى على الهجمات المرتدة عن طريق سرعات أوفا وكابو والتي مثلت خطورة على مرمى محمد صبحى حارس مرمى الزمالك .

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" ومحمد طارق وسيد عبد الله "نيمار" وعمرو السيسي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينيولا.

وجاء تشكيل إنبى لمواجهة الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: علي فوزي – أحمد كالوشا – محمد حامد – مروان داوود

الوسط: أحمد العجوز – أحمد يوسف – محمد حمدي – أحمد صبيحة

الهجوم: أحمد أوفا – رفيق كابو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عبد العزيز البلعوطي – عبد الرحمن عماد – سيف الخشاب – صلاح زايد – كريم الطيب – محمد عبد العاطي – ناصر مودي – أحمد عيد – أحمد نادر.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وتعادل فى 6 وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 17. وفى المقابل يحتل إنبى المركز الخامس عشر، برصيد 17 نقطة، من 20 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في 4، وتعادل في 5، وخسر 11، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 28.