شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الزمالك وإنبى بعد مرور ربع ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء الزمالك وإنبى بعد مرور 15 دقيقة في المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة في الجولة الـ21 للدورى.

بدأت المباراة بفترة من جس النبضبين الفريقين وحاول لاعبو الزمالك الضغط على دفاعات إنبى من البداية عن طريق امتلاك منطقة وسط الملعب ، في المقابل اعتمد لاعبو الفريق البترولى على الهجمات المرتدة عن طريق سرعات أوفا وكابو والتي مثلت خطورة على مرمى محمد صبحى حارس مرمى الزمالك.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" ومحمد طارق وسيد عبد الله "نيمار" وعمرو السيسي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينيولا.

وجاء تشكيل إنبى لمواجهة الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: علي فوزي – أحمد كالوشا – محمد حامد – مروان داوود

الوسط: أحمد العجوز – أحمد يوسف – محمد حمدي – أحمد صبيحة

الهجوم: أحمد أوفا – رفيق كابو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عبد العزيز البلعوطي – عبد الرحمن عماد – سيف الخشاب – صلاح زايد – كريم الطيب – محمد عبد العاطي – ناصر مودي – أحمد عيد – أحمد نادر.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وتعادل فى 6 وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 17. وفى المقابل يحتل إنبى المركز الخامس عشر، برصيد 17 نقطة، من 20 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في 4، وتعادل في 5، وخسر 11، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 28.