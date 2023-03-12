شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلى.. استمرار غياب صبحى والشيبى وفتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة البنك الأهلي فى الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي فى السادسة مساء غد الاثنين باستاد المقاولون العرب فى الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد دعدور

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.

ويغيب عن القائمة أحمد فتحي بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات، ورمضان صبحي ومحمد الشيبي لعدم اكتمال الشفاء.