شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة البنك الأهلى وبيراميدز لملعب المقاولون بدلا من استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر نقل مباراة البنك الأهلي وبيراميدز، المقرر لها السادسة مساء غد الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الـ21 للدوري الممتاز، إلى استاد المقاولون العرب بدلا من استاد القاهرة.

وأخطرت لجنة المسابقات التي يشرف عليها عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات برابطة الأندية، ناديي البنك الأهلى وبيراميدز بنقل المباراة لملعب المقاولون، بسبب انشغال ملعب القاهرة ببعض أعمال الصيانة.