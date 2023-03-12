شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة البنك الأهلى وبيراميدز لملعب المقاولون بدلا من استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقرر نقل مباراة البنك الأهلي وبيراميدز، المقرر لها السادسة مساء غد الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الـ21 للدوري الممتاز، إلى استاد المقاولون العرب بدلا من استاد القاهرة.
وأخطرت لجنة المسابقات التي يشرف عليها عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات برابطة الأندية، ناديي البنك الأهلى وبيراميدز بنقل المباراة لملعب المقاولون، بسبب انشغال ملعب القاهرة ببعض أعمال الصيانة.
ويختتم فريق بيراميدز بقيادة البرتغالى باتشيكو تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها السادسة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويخوض بيراميدز مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن باتشيكو قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً الليلة بحثاً عن فوز جديد بالدوري.