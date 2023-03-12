شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهاجم الزمالك بـ رفيق كابو وأمين أوفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، التى تقام بعد قليل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل إنبى لمواجهة الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: علي فوزي – أحمد كالوشا – محمد حامد – مروان داوود

الوسط: أحمد العجوز – أحمد يوسف – محمد حمدي – أحمد صبيحة

الهجوم: أحمد أوفا – رفيق كابو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عبد العزيز البلعوطي – عبد الرحمن عماد – سيف الخشاب – صلاح زايد – كريم الطيب – محمد عبد العاطي – ناصر مودي – أحمد عيد – أحمد نادر.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وتعادل فى 6 وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 17. وفى المقابل يحتل إنبى المركز الخامس عشر، برصيد 17 نقطة، من 20 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في 4، وتعادل في 5، وخسر 11، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 28.