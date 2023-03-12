شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة التدريبية A بمشاركة البدرى وفاروق جعفر و25 مدرباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، دورة الرخصة التدريبية A بحضور أعضاء مجلس الإدارة بالكامل والدكتور جمال محمد علي مدير ادارة المدربين بالاتحاد.

وقال جمال علام فى كلمته الافتتاحية، إن اتحاد الكرة حريص على النهوض بالكرة المصرية وتطوير المدربين، لذا تم إطلاق دورة الرخصة A اليوم بعد توقف 7 سنوات، كما ستشهد الفترة المقبلة إطلاق دورات للرخصة c و B.

من جهته، استعرض الدكتور جمال محمد على المحتوى العلمى وبرنامج التنفيذ للدورة الذي يبدأ مباشرة اعتبارا من غدٍ الاثنين بحضور 25 مدربا.

وتستمر الدورة لمدة 3 أشهر، وتتضمن 288 ساعة تدريبية من خلال خمس دورات منفصله تتخللها 48 ساعة تطبيقية.

حضرالافتتاح مجلس الإدارة والجهاز الفني والادارى للمنتخبين الأول والأولمبي، وفاروق جعفر وعبد المنعم الحاج وحسام البدري لإجراء المقابلات الشخصية مع المدربين.

ويشارك فى الدورة 25 مدربا ومدربة، هم على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر اسلام ومحمد سعد واسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.