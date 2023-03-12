شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يرفع مكافآت الفوز لتحفيز لاعبى سموحة.. و3 أيام راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، مكافأة الفوز للاعبي الفريق لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات والتقدم فى جدول ترتيب الدوري، من أجل إعادة الفريق السكندرى لمكانته الطبيعية بين فرق المقدمة.

وقدم أحمد سامى الشكر للاعبين على المجهود الذي بذلوه في الفترة الأخيرة في التدريبات للظهور بهذا الشكل وحصد انتصارين متتاليين أبعدا الفريق عن صراع آخر الدوري، لذلك تم زيادة مكافأة الفوز لتدعيمهم لمواصلة الأداء والنتائج الرائعة.

حقق فريق سموحة فوزًا مثيرًا على المقاولون العرب بهدف دون رد، سجله حسين فيصل بالدقيقة 25 من المباراة التي جمعتهما السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الحادى والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

جاء الهدف بعد هجوم مرتد لصالح سموحة عن طريق محمد عصام الذي مرر الكرة إلى حسين فيصل ليسدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، بينما يحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.