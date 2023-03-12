سرقة "فيلا" نجم ليفربول محمد صلاح في القاهرة

تكثف أجهزة الأمن المصرية جهودها لكشف غموض تعرض فيلا نجم نادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح للسرقة بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية في منطقة التجمع الأول، الواقعة شرقي العاصمة المصرية القاهرة بلاغًا، بتعرض فيلا محمد صلاح للسرقة.



وذكرت مصادر أمنية، الأحد، أن ابن خال محمد صلاح أبلغ عن السرقة عند مروره على الفيلا بالتجمع، حيث لاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا، وبالدخول وجد بعثرة في إحدى الغرف، واختفاء بعض الأشياء، بينها ريسيفرات (أجهزة استقبال) تليفزيون.



ويحقق رجال المباحث مع شهود العيان، ويعملون على تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة



وكشفت التحريات الأولية، أن لصا تسلل ليلا إلى سور الفيلا، وصعد إلى الطابق الثاني بينما لم يتم جرد المسروقات حتى الآن، والفحص جار لمعرفة نوع المسروقات، وملابسات الواقعة، غير أن أحد أفراد أسرة محمد صلاح أكد أن ‏اللصوص سرقوا ملابس رياضية تخص اللاعب، كان يحتفظ بها داخل فيلته، ‏فضلا عن اختفاء ‏ميداليات حصل عليها عقب فوزه ببطولات كبرى، ومناسبات كروية هامة.



وبدأ صلاح، 30 عاما، مسيرته مع المقاولون المصري، قبل احترافه أوروبيا في بازل السويسري عام 2012، وصولا إلى تألقه منذ عام 2017 مع ليفربول، الذي حصد معه لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي بعد غياب سنوات طويلة.



وشارك صلاح بمباراة ليفربول أمام بورنموث في البريميرليغ، السبت، حيث خسر فريقه بهدف نظيف وأهدر النجم المصري ركلة جزاء بعدما ذهبت تسديدته بعيدا عن المرمى.



(وكالات)