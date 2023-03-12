الامارات | سرقة فيلا محمد صلاح في مصر.. تعرف إلى طبيعة المسروقات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام مصرية إلى تعرض فيلا النجم المصري محمد صلاح، إلى السرقة في مصر في حين تواصل السلطات جهودها لكشف ملابسات حادث السرقة وتفريغ كاميرات المراقبة.

وأفادت صحيفة "الأهرام" المصرية أن "الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة، تلقت بلاغا من أحد أقارب اللاعب محمد صلاح، يفيد بتعرض فيلا نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي للسرقة".

وأكدت الصحيفة أنه "فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبسؤال المبلغ أفاد بأنه في أثناء مروره على الفيلا بمنطقة التجمع الأول، لاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا وبالدخول وجد بعثرة بإحدى الغرف واختفاء بعض الأشياء".

وأشارت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إنه "جار تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، واستجواب أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لحل لغز الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مسؤول أمني للكشف عن طبيعة المسروقات إلى قوله إنه تمت سرقة "2 رسيفر" من الفيلا، ولم يعلن عن أي معلومات إضافية حتى الأن.