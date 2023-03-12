الامارات | الوحدة ينهي تعاقده مع المدير الفني خيمينيز

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شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة ينهي تعاقده مع المدير الفني خيمينيز والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن فسخ عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الإسباني مانويل خيمينيز وطاقمه المساعد.
وذكرت الشركة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» أن المدير الفني لأكاديمية النادي «أرنو بويتنويج» سيتولى مهمة المدير الفني للفريق الأول مؤقتاً.
وخسر الوحدة بنتيحة صفر- 3 أمام العين في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، وتراجع إلى المركز الرابع برصيد 37 نقطة.
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