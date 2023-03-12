شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس رابطة الأندية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وتقام قرعة كأس رابطة الأندية المحترفة فى الثانية ظهر الثلاثاء المقبل، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.
وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه ستتم إقامة مباريات الدورين ثمن وربع النهائي من بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولى المقررة من 19 إلى 30 مارس الجارى.
وتُعلن لجنة المسابقات برابطة الأندية عن مباراة نهائي كأس مصر والمؤجلات الخاصة بمباريات الدوري عقب انتهاء مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والبطولة الكونفدرالية.
ويشارك في الدوري المصري 18 فريقًا، يصعد ثنائي القمة إلى دوري أبطال أفريقيا ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفيدرالية، فيما يهبط ثلاثي ذيل الترتيب إلى الدوري الممتاز "ب".
وتقرر تأجيل نهائي كأس مصر، والذى يجمع الأهلي وبيراميدز، والذى كان محددًا له 3 فبراير الماضي، لموعد يحدد فيما بعد، بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وقتها.