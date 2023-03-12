قرعة كأس رابطة الأندية الثلاثاء المقبل

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة والمشرف على لجنة المسابقات، أن مجلس إدارة الرابطة، برئاسة أحمد دياب، قرر إجراء قرعة كأس الرابطة الثلاثاء المقبل.

وتقام قرعة كأس رابطة الأندية المحترفة فى الثانية ظهر الثلاثاء المقبل، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه ستتم إقامة مباريات الدورين ثمن وربع النهائي من بطولة كأس الرابطة خلال فترة التوقف الدولى المقررة من 19 إلى 30 مارس الجارى.

وقرر اتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين، كما هو معتاد طوال الفترة الماضية، وتتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز 17 يوما، وتحديدا في الفترة من 13 حتى 30 مارس الجارى، بسبب إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بجانب مباريات كأس الرابطة وبسبب معسكر المنتخبين الأول والأولمبى لكرة القدم، المحدد لهما من 19 حتى 30 مارس الجارى على أن تقام مباريات كأس الرابطة في هذه الفترة.

وتُعلن لجنة المسابقات برابطة الأندية عن مباراة نهائي كأس مصر والمؤجلات الخاصة بمباريات الدوري عقب انتهاء مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والبطولة الكونفدرالية.

ويشارك في الدوري المصري 18 فريقًا، يصعد ثنائي القمة إلى دوري أبطال أفريقيا ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفيدرالية، فيما يهبط ثلاثي ذيل الترتيب إلى الدوري الممتاز "ب".

وتقرر تأجيل نهائي كأس مصر، والذى يجمع الأهلي وبيراميدز، والذى كان محددًا له 3 فبراير الماضي، لموعد يحدد فيما بعد، بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وقتها.