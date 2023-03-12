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إيفونا رجل مباراة أسوان وفيوتشر فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - حصد ماليك إيفونا لاعب أسوان جائزة رجل مباراة فريقه أمام فيوتشر، والتي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة هذا الموسم.

 

وكشفت الرابطة عن تتويج إيفونا بالجائزة وعلقت عبر حسابها، "الأسد يواصل الإبداع رغم هزيمة فريقه، صاحب الهدف المارادوني اليوم.. ماليك إيفونا هو رجل المباراة خلال مواجهة أسوان أمام فيوتشر".

 

وحقق فريق فيوتشر فوزا مثيرا على مضيفه أسوان بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

 

جاء الهدف الأول في الدقيقة السابعة لفيوتشر من كرة عرضية من محمد رضا من جهة اليمين قابلها كريم وليد بلمسة رائعة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى، وفي الدقيقة 77 ضاعف فيوتشر التقدم من كرة عرضية من جوزيف نجويم من جهة اليسار قابلها علي زعزع برأسية من يمين منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى، وبعدها بدقيقة واحدة قلص أسوان الفارق بعد فاصل من المراوغات الرائعة من ماليك إيفونا داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت المرمى الخالي.

 

بهذه النتيجة يحتل فريق فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز أبناء على ماهر 11 مباراة، وتعادل فى 9 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 14، بينما تجمد رصيد فريق أسوان عند النقطة 25 يحتل بها المركز الثامن فى جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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