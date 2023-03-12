شكرا لقرائتكم خبر عن طارق محروس: اتحاد اليد فاوض مدرب الدنمارك لقيادة المنتخب.. وباستور اختيار مثالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق محروس، المدير الفني لنادي النور السعودي لكرة اليد ، عن وجود مفاوضات تمت بين الاتحاد المصرى لكرة اليد والدنماركي نيكولاي جاكوبسون المدير الفني لمنتخب الدنمارك بطل العالم.

وقال محروس، فى تصريحات لبرنامج كاونتر أتاك مع محمد يوسف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الاتحاد المصري لكرة اليد فاوض جاكوبسون قبل بطولة العالم الأخيرة، والمدرب رحب بخوض التجربة مع منتخب مصر، إلا أن تتويجه بكأس العالم 2023 دفع الاتحاد الدنماركى للتمسك به، وبالتالي المفاوضات لم تُستكمل مع الاتحاد المصرى".

وأكد محروس أن اختيار الإسباني خوان كارلوس باستور مثالى فى الوقت الحالي، مضيفا، "باستور من المدربين المميزين على مستوى العالم، وهو صاحب مدرسة متطورة فى كرة اليد، معروف عنه الحزم والصرامة فى تنفيذ تعليماته الفنية، وهو اختيار موفق بالتأكيد لأنه يمتلك سيرة ذاتية قوية وسبق له التتويج بكأس العالم".

وأضاف، "سبق لى مواجهة باستور عندما كنت مساعدا مع زوران المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر في بطولة العالم عام 2007، وكان باستور يقود إسبانيا وفاز علينا بفارق هدف، أسلوبه يختلف عن باروندو وديفيد ديفيز، سيمنح فرصة أكبر ومساحة للأجنحة ولاعبي الدائرة في الجانب الهجومي، على عكس باروندو الذي كان يهتم فقط بالخط الخلفي".

وأشار محروس إلى أن مجموعة كبيرة من لاعبي منتخب الشباب الحاصل على برونزية العالم 2019 ولاعبي منتخب الناشئين الحاصل على لقب كأس العالم 2019 كان يجب أن يكون لهم دور منذ فترة مع المنتخب الأول، إلا أن باروندو كان يفضل الاعتماد فقط على عناصر الخبرة مع إغفال الدفع بعناصر جديدة لعمل مزج بين الشباب والخبرة.

وتابع، "الجيل الحالي كان ينبغي أن يحقق ميدالية في بطولة العالم 2023، أكثر من 6 لاعبين من القوام الحالي ستتخطى أعمارهم 35 عام في بطولة العالم المقبلة في 2025، وهو ما يعني أن باستور سنزل بمعدل الأعمار فور توليه مهمة تدريب منتخب مصر، وأتمنى أن يحقق المنتخب الوطني ميدالية أولمبية أو عالمية خلال المرحلة المقبلة".

وتحديث محروس عن مشواره مع فريق النور السعودي، مؤكدا أن يسير بخطوات جيدة وهو حاليا متصدر الدوري السعودي لكرة اليد.

جدير بالذكر أن طارق محروس قاد منتخب مصر للشباب للحصول على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم عام 2019.