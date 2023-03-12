شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف موقف ثلاثي ريال مدريد من المشاركة أمام ليفربول في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن موقف ثلاثي ريال مدريد قبل مباراة الفريق أمام نظيره ليفربول، في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفربول، يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، أن كريم بنزيما، وفيرلاند ميندي، شاركا في التدريبات الجماعية لريال مدريد، وذلك عقب تعافيهم من الإصابة.

وأكدت أن الثنائي أصبحوا جاهزين للمشاركة في مباراة ريال مدريد أمام ليفربول، في بطولة دوري الأبطال.

وأردفت أن ديفيد ألابا أصبح يتحسن على المستوى البدني، ولكنه سوف يغيب عن المشاركة مع ريال مدريد يوم الأربعاء.

وكان ريال مدريد نجح من تحقيق الفوز أمام ليفربول، بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.