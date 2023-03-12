الدوري المصري.. الزمالك يسعى للعودة للمربع الذهبي أمام إنبي الليلة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقى الزمالك مع إنبي مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة اليوم واستعادة الانتصارات بمسابقة الدوري بعد التعادل السلبي مع بيراميدز في الجولة الأخيرة من البطولة.

ويدخل الزمالك مواجهة إنبي بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 3 / 1، فيما يدخل إنبى المباراة بعد الخسارة من المصري البورسعيدي في الجولة الماضية بالدوري بنتيجة 2/ 1، الأمر الذى سيصعب المباراة على الطرفين، بخلاف وضعهما في جدول ترتيب الدوري.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الزمالك وإنبي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة الزمالك وإنبي عبر قنوات "أون تايم سبورتس" الفضائية.

ترتيب الفريقين

يحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وتعادل في 6، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 17.

فى المقابل، يحتل إنبى المركز الخامس عشر، برصيد 17 نقطة، من 20 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في 4، وتعادل في 5، وخسر 11، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 28.

الغيابات

يفتقد الزمالك في مباراة اليوم جهود عدد كبير من لاعبيه أمام إنبى، وهم عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمود "شيكابالا" وعمر جابر للإصابة، والمهاجم ناصر منسي للإيقاف، ومحمود شبانة ومصطفى الزنارى لأسباب فنية.

تشكيل الزمالك المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الزمالك مواجهة إنبي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا، سيف جعفر

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري، وأحمد مصطفى زيزو.