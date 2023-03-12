شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولى للمكفوفين: أثق فى قدرة مصر على تنظيم الجائزة الكبرى للجودو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد فيليب ساندرو رئيس الاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين ورئيس الاتحاد الايطالي لرياضات المكفوفين بالجهود المصرية للجنة المنظمة لبطولة الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين GRAND PRIX، والتي تقام خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس 2023 بالصالة المغطاة بمدينة برج العرب والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وعبر رئيس الاتحاد الدولى عن سعادته بتيسير كل الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالوفود الدولية بدءاً بإستقبالهم في المطار من اللجنة العليا المنظمة للبطولة وخاصة الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة كما أعرب عن إنبهاره بمحافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط .

وأشاد بالاستعدادات بالصالة المغطاة باستاد برج العرب وصالات التدريب بفندق الإقامة واللجان الطبية التى تتم على قدم وساق على أفضل مما هو متوقع، رغم أن هذا يعدّ تنظيم البطولة لأول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

كما تقدم بالشكر والتقدير للدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين GRAND PRIX ، لمتابعته الدائمة واهتمامه وحرصه الدؤوب حتى يكون التنظيم لأفضل ما يكون .