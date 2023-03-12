شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق والقاضى يشرفان على تعيينات حكام القسم الثانى بعد استقالة ياسر محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على عدم تعيين بديل لياسر محمود عضو اللجنة، والمشرف على تعيينات حكام القسم الثاني والذى تقدم باستقالته مؤخرا من اللجنة.

وكشف توفيق السيد، عضو اللجنة والمشرف على تعيينات حكام القسم الأول، أن هناك استقرارا داخل اللجنة على الاكتفاء بتواجد محمد فاروق وحمدى القاضي كمشرفين على تعيينات حكام القسم الثاني بعد رحيل سمير محمود.

وتُنظم لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا معسكرا لتطوير التحكيم المصري لمدة أسبوع بداية من غد الاثنين، لجميع حكام الساحة والمساعدين وحكام الفار.

وكشف توفيق السيد عضو لجنة الحكام أن المعسكر سيشهد تواجد 150 حكما، وسيكون الخطوة الوحيدة من اللجنة خلال فترة التوقف للوقوف على مستوى التحكيم وتطويره.

ويسعى بيريرا لاستغلال فترة التوقف المقبلة للوقوف على قدرات وإمكانيات الحكام المصريين، بعدما اطلع على بعض المباريات الأخيرة في الدورى وابدى رضاه عن مستوى الحكام بشكل عام.

وعقد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام اجتماعه الأول مع لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وحضرها محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، توفيق السيد مسئول مسابقات القسم الأول، أحمد أبو العلا مسئول إدارى اللجنة، تونى عثمان مسئول العلاقات العامة باللجنة، مجدى رزق، مجدى القاضى وفريد سلطان.