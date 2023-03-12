7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها مباراة الزمالك وإنبى، وتأجيل سفر الأهلى الى جنوب أفريقيا 24 ساعة، وإعلان سموحة بيع دوكو دودو مقابل 700 ألف يورو.

الأهلي يؤجل السفر من جنوب أفريقيا إلى الكاميرون 24 ساعة

قررت بعثة النادي الأهلي فى جنوب أفريقيا تأجيل موعد السفر إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن بدوري أبطال أفريقيا لمدة 24 ساعة، ليتقرر السفر 15 مارس الجارى بدلاً من 14.

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى الجزائر بعد غدٍ، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

قرر مسؤولو النادي المصري إرسال إخطار توضيحى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وذلك فيما يتعلق بحق رعاية فرانك إيتوجا لاعب أشانتي كوتوكو، والذى ضمه المصري في بداية الموسم الجاري لمدة 4 مواسم.

يستدرج فريق أسوان على ملعبه بصعيد مصر فريق فيوتشر، فى لقاء مثير بين الفريقين، تنطلق أحداثه فى الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

رفض الفلسطيني خالد النبريصى، مهاجم الإسماعيلى، مساعى ناديه لحل أزمته بشكل ودى والعودة للانتظام فى تدريبات الدراويش مرة أخرى.

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة صعبة عندما يستضيف إنبى، فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ويبحث كل فريق عن الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين وضعه فى جدول ترتيب الدوري.