شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها مباراة الزمالك وإنبى، وتأجيل سفر الأهلى الى جنوب أفريقيا 24 ساعة، وإعلان سموحة بيع دوكو دودو مقابل 700 ألف يورو.
الأهلي يؤجل السفر من جنوب أفريقيا إلى الكاميرون 24 ساعة
قررت بعثة النادي الأهلي فى جنوب أفريقيا تأجيل موعد السفر إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن بدوري أبطال أفريقيا لمدة 24 ساعة، ليتقرر السفر 15 مارس الجارى بدلاً من 14.
قرر مسؤولو النادي المصري إرسال إخطار توضيحى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وذلك فيما يتعلق بحق رعاية فرانك إيتوجا لاعب أشانتي كوتوكو، والذى ضمه المصري في بداية الموسم الجاري لمدة 4 مواسم.
يستدرج فريق أسوان على ملعبه بصعيد مصر فريق فيوتشر، فى لقاء مثير بين الفريقين، تنطلق أحداثه فى الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.