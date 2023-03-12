فيوتشر يتقدم على أسوان بهدف في الشوط الأول

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين فريق أسوان ونظيره فيوتشر، فى المباراة التي تجمع الفريقين، بتقدم فيوتشر بهدف دون رد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

جاء الهدف في الدقيقة السابعة بعد كرة عرضية من محمد رضا من جهة اليمين قابلها كريم وليد براسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى.

وانتهت مباراة فيوتشر وأسوان بالدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز، بفوز فيوتشر بنتيجة 2-1، وسجل مهند لاشين وأحمد عاطف هدفي الانتصار، فيما سجل المغربي أحمد بلحاج المنتقل حديثًا لصفوف الزمالك، هدف أسوان الوحيد.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: "محمود جنش في حراسة المرمى، وخط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، علي الفيل، جوزيف نجويم، خط الوسط: مهند لاشين، كريم نيدفيد، محمد رضا بوبو، خط الهجوم: عبد الكبير الوادي، مروان محسن، وناصر ماهر". بينما جاء تشكيل أسوان كالتالي: حراسة المرمى عمرو حسام وأحمد فتحي كاستلو ومحمد حمدي زكي ومحمد مصطفى ميدو ومحمد ناجي جدو وعماد فتحي ومحمد عطوة ورفائيل إياجو وعلى فتحي وحسام عرفات وبلال السيد. ويجلس على مقاعد البدلاء خالد وليد وأحمد دحروج وماليك إيفونا ومصطفى عبد الرسول وديلسون كامونى وإسلام جمال وأحمد خالد ومحمد المرسي وإسلام صلاح.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز أبناء على ماهر 10 مباريات، وتعادل فى 9 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13، بينما ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 يحتل بها المركز الثامن فى جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.