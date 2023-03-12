شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات هجومية من فيريرا للاعبى الزمالك قبل مواجهة إنبى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تعليمات خاصة لخط هجوم فريقه قبل مواجهة إنبى، المقرر لها السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

وشدد فيريرا على خط هجومه بتكثيف الضغط على دفاع الفريق البترولى من أجل توليد الأخطاء وتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، تمنح اللاعبين ثقة قبل لقاء شباب بلوزداد الجزائرى بدورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 3 / 1، فيما يدخل إنبى المباراة بعد الخسارة من المصري البورسعيدي في الجولة الماضية بالدوري بنتيجة 2/ 1، الأمر الذى سيصعب المباراة على الطرفين، بخلاف وضعهما في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وتعادل فى 6 وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 17. وفى المقابل يحتل إنبى المركز الخامس عشر، برصيد 17 نقطة، من 20 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في 4، وتعادل في 5، وخسر 11، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 28.